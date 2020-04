Veröffentlicht am 27. April 2020 von wwa

VALLENDAR – Gebäudebrand in Vallendar – Zwei Personen verletzt – Am Montagmorgen, 27. April 2020, um kurz vor 9 Uhr kam es im Fasanenweg in Vallendar zur Rauchentwicklung in einem Einfamilienhaus. Beim Eintreffen der Polizei hatten sich bereits alle drei dort wohnhaften Personen aus dem Gebäude gerettet. Die Feuerwehren aus Vallendar, Urbar und vom Niederwerth konnten den Brand schnell unter Kontrolle bekommen. Das Feuer machte das gesamte Erdgeschoss und Kellergeschoss des Hauses unbewohnbar. Zwei Bewohner wurden mit Rauchgasintoxikation zur Behandlung in nahegelegene Krankenhäuser gebracht. Die Brandursache, so die Polizei, ist noch ungeklärt. Quelle: Polizei