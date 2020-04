Veröffentlicht am 27. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Zahl der Infizierten steigt auf 144 – 90 Menschen geheilt – Seit Sonntag ist die Zahl der mit Covid-19-Infizierten im Kreis Altenkirchen erneut nur geringfügig angestiegen: 144 Frauen und Männer wurden seit Mitte März kreisweit positiv getestet (Stand: 27. April, 10 Uhr), am Sonntag lag die Zahl bei 143. 90 von ihnen und damit 62,5 Prozent sind geheilt, darunter auch sieben Bewohnerinnen und Bewohner des Alten- und Pflegeheims St. Vinzenzhaus in Gebhardshain. Acht Bewohnerinnen und Bewohner sind dort in den letzten beiden Wochen verstorben. Sieben Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden derzeit stationär behandelt.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen im Vergleich zum Vortag:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 64 (+1)

Daaden-Herdorf: 22

Hamm: 0

Kirchen: 30

Wissen: 12