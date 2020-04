Veröffentlicht am 26. April 2020 von wwa

DERNBACH – Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Dernbach – Am Sonntagabend, 26. April 2020, gegen 22:15 Uhr, kam ein unbekanntes Kfz., vermutlich ein Pkw, in der Ortslage Dernbach/Ww. aus unbekannter Ursache von der Fahrbahn ab und beschädigte den Zaun eines Wohnhauses an der Einmündung „Im Wehrholz“/“Schachtweg“. Anschließend entfernte sich der Unfallverursacher mit seinem Fahrzeug unverzüglich und unerlaubt von der Unfallörtlichkeit, ohne sich um den verursachten Fremdschaden zu kümmern. Sachdienliche Hinweise bitte telefonisch an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel.: 02602-9226-0. Quelle: Polizei