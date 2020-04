Veröffentlicht am 27. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – WISSEN – „vhs.wissen live“: Kreisvolkshochschule setzt Online-Vortragsreihe fort – Thema: Friedensethik im 21. Jahrhundert – Die Kreisvolkshochschule (KVHS) Altenkirchen lädt zum nächsten Termin im Rahmen des digitalen Wissenschaftsprogramms „vhs.wissen live“ ein, das deutschlandweit von mehr als 130 Volkshochschulen durchgeführt wird. Es bietet die Möglichkeit, hochkarätige Vorträge von Experten aus Wissenschaft und Gesellschaft digital vom heimischen Rechner aus zu verfolgen und anschließend live mit ihnen zu diskutieren. Die Vorträge werden live gestreamt, eine Teilnahme ist somit von überall aus möglich, sofern eine stabile Internetverbindung vorhanden ist.

Nach dem Auftakt zu Andy Warhols Gemälde „Aids/Jeep/Bicycle“ geht es nun am Dienstag, dem 28. April (19.30 bis 21 Uhr) weiter mit dem Vortrag „Kein Ende der Gewalt?“ Worum geht es? In der Friedensethik vollzog sich in den vergangenen Jahrzehnten ein Paradigmenwechsel: Im Mittelpunkt steht nicht mehr die Frage, unter welchen Bedingungen die Anwendung militärischer Gewalt gerechtfertigt sein kann, sondern welche Wege zum Frieden führen. Der Vortrag analysiert die Kriegserfahrungen und Friedenshoffnungen der Menschen von der Antike bis zur Gegenwart. Er verfolgt die Entwicklung der Lehre vom gerechten Krieg und skizziert die Herausforderungen einer Friedensethik für das 21. Jahrhundert. Dabei zeigen sich auch im Konzept des gerechten Friedens Spannungen und Widersprüche. Referent ist Professor Eberhard Schockenhoff. Er ist ein deutscher römisch-katholischer Priester und Professor für Moraltheologie in Freiburg im Breisgau und war bis 2016 Mitglied des Deutschen Ethikrates.

Kooperationspartner von „vhs.wissen live sind die Volkshochschule Südost im Landkreis München und der Zweckverband Volkshochschule im Landkreis Erding. Weitere Informationen gibt es online: www.vhs-wissen-live.de zu finden. Nach der Anmeldung bei der Kreisvolkshochschule Altenkirchen – online unter www.vhs.kreis-ak.eu, telefonisch unter 02681-812212 oder per Mail an kvhs@kreis-ak.de – erhalten die Interessenten vor dem Vortrag einen Link zugesendet, mit dem sie sich dann in den Vortrag und Chat zuschalten können. Die Teilnahme ist in diesem Semester für alle Vorträge kostenfrei.

Weitere Vorträge im Überblick: Was ist Antisemitismus? Ein Überblick über aktuelle Formen der Judenfeindschaft Mittwoch, 6. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, mit Dr. Philipp Lenhard

Gerd Müller oder „Wie das große Geld in den Fußball kam“ Montag, 18. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, mit Dr. Hans Woller

Brasilien: Die Zerstörung der Demokratie unter Jair Bolsonaro Mittwoch, 27. Mai, 19.30 bis 21 Uhr, mit Prof. Dr. Ursula Prutsch

Herrschaft der Dinge. Eine neue Geschichte des Konsums und ein Blick auf morgen Dienstag, 2. Juni, 19.30 bis 21 Uhr, mit Prof. Dr. Frank Trentmann

Der Code der Macht: Wer beherrscht den digitalen Raum? Donnerstag, 25. Juni, 19.30 bis 21 Uhr, mit Adrian Lobe

Foto: Professor Eberhard Schockenhoff ist Referent bei „vhs.wissen live“ am 28. April. (Foto: privat)