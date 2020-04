Veröffentlicht am 26. April 2020 von wwa

UNKEL – Brand einer Lagerhalle – mit schwerem Personenschaden – Am Freitagabend, 24. April 2020, gegen 21:00 Uhr kam es in der Ortslage Unkel zu einer Verpuffung in einer Werkshalle, die durch selbständige Arbeiten des 64jährigen Geschädigten und Brandopfers durchgeführt wurden. In der Halle wurden zum Zeitpunkt des Brandes Fahrzeuge, Lacke, Öle, Reifen etc. gelagert. Im Zuge der Verpuffung geriet der 64jährige selbst in Brand und in Folge ebenfalls die Lagerhalle. Der schwerverletzte Mann konnte durch eine weitere Person, die sich ebenfalls in der Lagerhalle aufhielt, gelöscht und erstversorgt werden.

Das Brandopfer erlitt schwerste Verbrennungen. Es bestand zum Zeitpunkt der ersten Ermittlungen vor Ort Lebensgefahr. Er wurde zur weiteren Behandlung in eine Spezialklinik in Köln-Mehrheim geflogen. Der derzeitige Gesundheitszustand des Mannes ist nicht bekannt. Der Ersthelfer kam mit Verdacht einer Rauchgasintoxikation ins Krankenhaus Bad Honnef, wo er aber nicht stationär aufgenommen werden musste.

Durch den Brand wurde die Lagerhalle zerstört. Bei einem Nebengebäude brannte darüber hinaus der Dachstuhl ab. Die Schadenshöhe dürfte, so die Polizei, bei über 150.000 Euro liegen. Insgesamt waren neben der Polizei Linz am Rhein und dem Rettungsdienst auch die Feuerwehren der VGV Unkel, Bad Honnef, Linz und Neustadt im Einsatz. Insgesamt wurden circa 170 Kräfte der verschiedenen Organisationseinheiten zur Bewältigung der Lage eingesetzt. Quelle: Polizei