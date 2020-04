Veröffentlicht am 26. April 2020 von wwa

HAMM – Feuerwehr Hamm: Drei Einsätze mussten am Samstag abgearbeitet werden – Der vergangene Samstag, 25. April 2020, war wieder einmal nicht unbedingt ein ruhiger Tag für die Feuerwehrleute aus Hamm. Schon in der Nacht zum Samstag kam um kurz nach 3.00 Uhr der erste Alarm. Die Brandmeldeanlage in einem Industriebetrieb in Hamm hatte ausgelöst. Vier Fahrzeuge rückten sofort ins Industriegebiet aus. Eine umfangreiche Erkundung ergab zum Glück, dass es sich um eine Fehlauslösung handelte und die Wehr nicht eingreifen musste.

Gegen 11 Uhr lösten erneut die Meldeempfänger der Einsatzkräfte aus. Eine dringende Türöffnung musste in Hamm durchgeführt werden. Ein älterer Mann wurde schon seit Tagen vermisst und auch der Briefkasten wurde nicht geleert. Es wurde vermutet, dass der Mann sich hilflos in seiner Wohnung befand. Dies bestätigte sich zum Glück nicht. Wo sich der Rentner zur Zeit aufhält, ist unklar.

Nachmittags gegen 15 Uhr mussten die Wehrleute erneut ausrücken. Ein Autofahrer meldete eine Rauchentwicklung aus einem Waldstück in Forst nahe der Kreisstraße Richtung Hof Holpe. Wieder machten sich die Feuerwehrfahrzeuge auf den Weg. Die Rauchentwicklung stellte sich ziemlich schnell als Grillfeuer dar. Somit war auch hier ein Eingreifen der Feuerwehr nicht notwendig. (am) Fotos: Alexander Müller