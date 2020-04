Veröffentlicht am 26. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie Erneut nur leichter Anstieg der Infektionen im Kreis – Weit über die Hälfte der Erkrankten geheilt – Am Wochenende verzeichnet der Kreis Altenkirchen erneut einen moderaten Anstieg der positiv auf Covid-19 Getesteten: Nach 138 am Freitag waren es am späten Sonntagvormittag 143 Personen (Stand: 26. April, 11.30 Uhr). Die ersten positiven Tests im Kreis gab es Mitte März. Weit über die Hälfte der seitdem insgesamt Infizierten, nämlich aktuell 87 Frauen und Männer, sind geheilt.

Acht Bewohnerinnen und Bewohner mit Vorerkrankungen des Alten- und Pflegeheims des St. Vinzenzhauses in Gebhardshain sind verstorben. Weiterhin werden fünf Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, stationär behandelt, ebenso zwei aus Italien stammende Patienten, die in der Statistik für den Kreis nicht mitgezählt werden.

Die Übersicht nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen zum 24. April:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 63 (+2)

Daaden-Herdorf: 22 (+1)

Hamm: 0

Kirchen: 30 (+1)

Wissen: 12 (+1)