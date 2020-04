Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Verteilung Schutzausrüstung – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.831 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 146 Todesfälle und 4.385 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 112 1 103 1 Altenkirchen 135 7 77 16 Alzey-Worms 183 3 112 25 Bad Dürkheim 312 9 238 20 Bad Kreuznach 186 2 128 13 Bernkastel-Wittlich 127 2 102 3 Birkenfeld 80 0 65 9 Bitburg-Prüm 165 3 125 16 Cochem-Zell 126 1 120 2 Donnersbergkreis 114 3 77 12 Germersheim 134 3 104 12 Kaiserslautern 97 0 75 3 Kusel 86 1 70 4 Mainz-Bingen 373 11 284 23 Mayen-Koblenz 337 10 268 7 Neuwied 215 4 165 2 Rhein-Hunsrück 159 3 130 12 Rhein-Lahn-Kreis 150 4 120 8 Rhein-Pfalz-Kreis 201 3 155 9 Südliche Weinstr. 144 2 118 8 Südwestpfalz 103 3 83 3 Trier-Saarburg 173 4 119 13 Vulkaneifel 109 2 84 12 Westerwaldkreis 324 20 234 11 Stadt Frankenthal 38 2 28 10 Kaiserslautern 110 3 78 10 Koblenz 245 15 168 20 Landau i.d.Pfalz 54 0 44 6 Ludwigshafen 261 1 150 16 Mainz 488 15 382 40 Neustadt Weinst. 92 1 78 8 Pirmasens 30 0 24 2 Speyer 65 0 44 26 Trier 95 1 80 3 Worms 173 7 126 25 Zweibrücken 35 0 27 3

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Verteilung Schutzausrüstung

In der vergangenen Woche ist die Regelverteilung von Persönlicher Schutzausrüstung (PSA) und Desinfektionsmittel vor allem an Krankenhäuser und andere Einrichtungen des Gesundheits-Dienstes durch das Land gestartet. Insgesamt wurden durch das für die Beschaffung und Verteilung von Persönlicher Schutzausrüstung und Desinfektions­mittel verantwortliche Landesamt für Soziales, Jugend und Versorgung seit dem 18. März folgende Ressourcen verteilt: