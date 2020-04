Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

UNNAU – Straßenverkehrsgefährdung einer Fußgängerin in Unnau – Am Freitagabend, 24. April 2020, gegen 18:40 Uhr überquerte eine 36jährige Fußgängerin die „Hauptstraße“ in Unnau am Kreuzungsbereich „Neuer Weg/Hauptstraße/Gartenstraße“ aus Richtung „Neuer Weg“ kommend, nachdem ihr Ehemann und ihre beiden Kinder die Fahrbahn zuvor bereits mit ihren Fahrrädern und einem Laufrad überquert hatten. Ein weißer Renault Talismann (Kombi) mit WW-Kennzeichen stand zu diesem Zeitpunkt am nur wenige Meter entfernten Einmündungsbereich „Erbacher Straße/Hauptstraße“ und bog auf die „Hauptstraße“ in Fahrtrichtung Stangenrod ab. Hierbei beschleunigte er sehr stark und fuhr auf die Fußgängerin zu. Sie konnte sich gerade noch auf den Fahrstreifen des Gegenverkehrs „retten“, als der Renault mit knapp einem Meter Abstand an ihr vorbeifuhr, weiterhin beschleunigte und mit stark quietschenden Reifen nach links in Fahrtrichtung Korb abbog. Der Fahrer kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 30 bis 40 Jahre alt, dunkle kurze Haare, keine Brille.

Zeugen des Vorfalls oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer des Renaults machen können, werden gebeten, sich bei der Polizei Hachenburg (02662/95580 oder per Email: pihachenburg.wache@polizei.rlp.de)zu melden. Quelle: Polizei