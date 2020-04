Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

BREITSCHEID – Waldbrand in Breitscheid Ortsteile Elsbach und Nassen – Am Freitagnachmittag, 24. April 2020, wurde gegen 14:28 Uhr ein Waldbrand in Breitscheid zwischen den Ortsteilen Elsbach und Nassen mitgeteilt. Das Feuer ist durch starke Winde angefacht worden und hat sich zügig hangaufwärts in Richtung Gewerbepark Siebenmorgen ausgeweitet. Durch starke Kräfte der Feuerwehr konnte das Feuer auf einem circa drei Hektar großen Areal gehalten, eingedämmt und gelöscht werden.

Bei dem Geländeabschnitt handelt es sich um einen bereits gerodeten Waldabschnitt, der sich in der Wiederaufforstung befand. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Feststellung der Brandursache aufgenommen. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei