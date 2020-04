Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

BAD MARIENBERG – Diebstahl einer Bankkarte auf dem ALDI-Parkplatz in Bad Marienberg – Am Donnerstagnachmittag, 23. April 2020, gegen 16:00 Uhr kam es zum Diebstahl einer Bankkarte auf dem Aldi-Parkplatz in Bad Marienberg. Die unbekannte Täterin sprach einen Kunden des Supermarktes nach seinem Einkauf an und bat ihn, ihr Münzgeld in eine andere Stückelung zu wechseln. Als der Kunde sein Portmonee öffnete, entnahm die Diebin unbemerkt zwei Bankkarten. Die Täterin wird als etwa 30jährige Frau mit schwarzen, schulterlangen Haaren beschrieben. Sie befand sich in Begleitung eines Mannes, etwa 30 bis 40 Jahre alt, der als klein und korpulent beschrieben wird. Beide sollen laut Zeugen ausländisch ausgesehen haben, jedoch konnte diese Beschreibung nicht näher konkretisiert werden.

Wem sind in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen, auf die die Beschreibung oder das dargestellte Vorgehen passen? Entsprechende Meldungen bitte an die Polizeiinspektion Hachenburg richten. Quelle: Polizei