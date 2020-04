KOBLENZ – Schwerer Verkehrsunfall auf der A 61

Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

KOBLENZ – Verkehrsunfall auf der A 61 – eine schwerverletzte Person durch Aufprall eines Lkws auf einen auf dem rechten Fahrstreifen stehenden Pannen-Lkw – Am Freitagmittag, 24. April 2020, gegen 13:30 Uhr ereignete sich auf der BAB 61, in Fahrtrichtung Koblenz, bei Sinzig ein Auffahrunfall auf einen tschechischen Pannen-Lkw, der sich auf dem rechten Fahrstreifen befand. Eine Streifenbesatzung befand sich bereits auf der Anfahrt zu dem Pannen-Lkw als sich der Unfall zugetragen hatte. Der 62jährige ungarische Lkw-Fahrer, der auf den tschechischen Lkw aufgefahren war, wurde schwer verletzt und nach der Erstversorgung in das BWZK per Hubschrauber gebracht.

Der 58jährige tschechische Lkw-Fahrer des Pannen-Lkw war lediglich leicht verletzt. Es entstand Sachschaden von schätzungsweise 150.000 Euro. Die BAB 61 war zeitweise vollgesperrt. Quelle: Polizei