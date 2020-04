Veröffentlicht am 25. April 2020 von wwa

NEUWIED – Kommunalpolitiker werden wieder aktiv – Die Kommunalpolitik der Stadt gewinnt langsam wieder an Fahrt, verschiedene Gremien nehmen wieder ihre Arbeit auf. So finden nach einer mehrwöchigen Pause ab der kommenden Woche wieder Ausschusssitzungen statt – und am Donnerstag, 14. Mai, tagt auch der Stadtrat nach seiner kurzen „Haushaltssitzung“ am 14. April erneut. Mit Ausnahme des Stadtrates, der weiterhin im Heimathaus zusammenkommen wird, finden alle Sitzungen wegen der Einschränkungen, die im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie stehen, im Amalie-Raiffeisen-Saal der VHS, Heddesdorfer Straße 33, statt.