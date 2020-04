ALTENKIRCHEN-LEUZBACH – Unsachgemäße Ablagerung von Abfällen und wilde Müllablagerung in Leuzbach

Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN-LEUZBACH – Verbandsgemeinde Altenkirchen-Flammersfeld – Unsachgemäße Ablagerung von Abfällen und wilde Müllablagerung in Leuzbach – Die örtliche Ordnungsbehörde wurde am Donnerstag, 23. April 2020, über blaue Müllsäcke, befüllt mit Dämmmaterial informiert, die illegal entsorgt wurden. Die Säcke wurden, zwischen den in der Wiedstraße befindlichen Altkleidercontainern und Glascontainern in Altenkirchen-Leuzbach gefunden. Des Weiteren wurden auch Haushaltsrestabfälle im genannten Bereich gefunden.

Das Ablagern von wildem Müll auf Grundstücken, die der Allgemeinheit zugänglich sind, ist eine Ordnungswidrigkeit und kann mit Bußgeld belegt werden.

Sollten Bürgerinnen oder Bürger Hinweise auf den Verursacher geben können, so wird um Kontaktaufnahme unter 02681-850 gebeten.

Der Betriebs- und Wertstoffhof Nauroth ist geöffnet. Fragen zur Anlieferung kostenfreier Abfälle, aber auch alle sonstigen Fragen zum Thema Abfall, beantwortet die Abfallberatung des AWB unter der Telefonnummer: 02681 81-3070.

In der aktuellen Situation wird um Beachtung gebeten, dass die Altkleider-Container gegebenenfalls geschlossen sind. Eine Entsorgung der Altkleider sollte auf einen späteren Zeitpunkt verlagert werden.