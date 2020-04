Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

NEUWIED – Unterführung für einige Stunden gesperrt – Wegen Arbeiten am Längsträger der Eisenbahnbrücke Am Schloßpark/Einmündung B 42 in Neuwied muss die Unterführung nochmals kurzzeitig für den Fahrzeugverkehr komplett gesperrt werden. Und zwar am Dienstag, 28. April, von 8 bis etwa 13 Uhr. Eine Umleitung wird ausgeschildert.