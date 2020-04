Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

MARZHAUSEN – Unfallflucht nach Überholvorgang auf der B 414 – weißer BMW Cabrio gesucht – Am Donnerstagnachmittag, 23. April 2020, befuhren zwei Fahrzeuge um 14.50 Uhr, die B414 aus Richtung Müschenbach kommend in Richtung Kroppach. Plötzlich kam den Fahrzeugen ein Pkw entgegen, der trotz Gegenverkehr überholte. Der vorderste der beiden Pkws musste abbremsen, um einen Zusammenstoß mit dem Entgegenkommenden zu verhindern. Das erkannte der dahinterfahrende Pkw zu spät und fuhr auf die Vorausfahrende auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Bei dem überholenden Pkw, der auch gleichzeitig Unfallverursacher sein dürfte, so die Polizei, handelte es sich um einen weißen BMW Cabrio. Hinweise bitte an die Polizei Hachenburg, unter der Tel. 02662/95580 oder per Email: pihachenburg@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei