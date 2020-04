Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Große Nachfrage: Onlinekurs „Der kleine Biogemüsegarten“ bei der Kreisvolkshochschule ist ein Renner – Volkshochschulen verzichten derzeit deutschlandweit auf Präsenzkurse und -veranstaltungen. Auch für die Kreisvolkshochschule (KVHS ) Altenkirchen gilt es also, neue und ergänzende Wege zu finden, um ihrem Bildungsauftrag nachzukommen. Die KVHS arbeitet seit einigen Wochen an Online-Angeboten, die das Lernen von zu Hause aus unterstützen – Sprachkurse in Englisch und Französisch, Vorträge oder ein Yogakurs werden schon jetzt online angeboten.

Der „Renner“ ist aber zweifelsohne derzeit der Onlinekurs „Der kleine Bio-Gemüsegarten“ unter der Leitung von Julia Hilgeroth-Buchner. Da die Natur im Gegensatz zum gesellschaftlichen Leben nicht stillsteht, entstand die Idee, all denjenigen, die sich schon immer mal mit dem Thema Bio-Gemüsegarten beschäftigen wollten, eine fachliche Begleitung und Beratung anzubieten. Neue Angebote in neuem Kursformat sind immer ein Experiment – 30 Anmeldungen sind aber Beleg dafür, dass der Bedarf im Kreis Altenkirchen vorhanden ist.

Im Kurs lernen Einsteiger, wie sie mit einfachen Mitteln und ohne Stress Salate, Möhren und Co. anbauen können. Hierzu erhalten die Teilnehmenden regelmäßig einen Newsletter mit vielen Hinweisen zur Anlage von Beeten sowie zu den Arbeiten rund um den Gemüseanbau und den Biogarten. Fotos zu Arbeitsschritten, Pflanzen und Geräten, Buch- und Website-Empfehlungen sowie saisonale Rezepte aus der heimischen Kräuterwelt sind ebenso inbegriffen wie eine regelmäßige Telefonsprechstunde und die Möglichkeit, per E-Mail Fragen an die Kursleitung zu stellen. Und die ersten Früchte des Kurses sind schon zu sehen.

Derzeit läuft eine Zwischenauswertung des Kurses an, um zu schauen, was sich mit Blick auf weitere Angebote bewährt hat und was gegebenenfalls verbessert werden muss. Klar ist aber für die KVHS, dass Onlinekurse immer nur eine Ergänzung zu den Präsenzkursen in der Volkshochschule sein können. Und diese sollen, sicherlich in kleineren Gruppen und unter Beachtung der Hygienevorschriften, sobald es möglich ist, wieder starten. Bis dahin wird es weitere Online-Angebote geben, die auf der Webseite der KVHS Altenkirchen veröffentlicht werden: www.vhs.kreis-ak.de.

Foto: Die Kreisvolkshochschule Altenkirchen hat den Onlinekurs „Der kleine Bio-Gemüsegarten“ gestartet. „Erste Früchte“ sind schon zu sehen. Fotos: privat