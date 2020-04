Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

NEUWIED – So kann man sich den Gartenmarkt nach Hause holen – Wie viele andere Veranstaltungen musste auch der Neuwieder Gartenmarkt, der für das kommende Wochenende geplant war, abgesagt werden. Dem Amt für Stadtmarketing liegt es sehr am Herzen, in dieser schwierigen Zeit die Händlerinnen und Händler zu unterstützen, die sich auf dem Gartenmarkt präsentiert hätten. Gleichzeitig will das Amt auch den Gästen die Möglichkeit geben, sich über die Angebote rund um das Thema Garten zu informieren. So hat es das vielseitige Angebot des Gartenmarktes in einer Liste zusammengetragen, die auf der Homepage der Stadt Neuwied einsehbar ist. Interessierte können nun bei Fragen zu Produkten, für Beratungen oder Bestellungen die genannten Ansprechpartner direkt kontaktieren. Die gesamte Händlerübersicht ist im Internet zu finden unter https://www.neuwied.de/gartenmarkt.html. Auch wenn die derzeitigen Möglichkeiten begrenzt sind, kann man sich so ein Stück Gartenmarkt nach Hause holen. (frab)