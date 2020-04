Veröffentlicht am 24. April 2020 von wwa

ALTENKIRCHEN – Kurs „Der kleine Eselführerschein“ wird im Haus Felsenkeller mit neuem (Online)-Konzept angeboten. Starttermin wird der 14. Mai sein. – Esel gelten als widerspenstig und stur, tatsächlich zeichnet aber Achtsamkeit und Vorsicht ihr Handeln aus – und sie sind wertvolle Spiegel für den Umgang mit herausfordernden Widerständen. Sei es in schwierigen Lebenssituationen, mit widerspenstigen Partnern oder Mitarbeitern oder überall dort, wo wir an unsere Grenzen kommen. In der aktuellen Zeit könnten sich diese Fähigkeiten auch für Menschen als besonders wertvoll erweisen. In diesem Kurs werden die Besonderheiten der Esel erforscht und betrachtet, wie unterschätzte Ressourcen in uns und anderen aktiviert und genutzt werden können. Achtsamkeit, Präsenz und Selbst-Wirksamkeit helfen uns, in unserem Alltag schwierige Situationen zu meistern.

Geplant war der Workshop in zwei Tagen – ein Tag Theorie im Haus Felsenkeller und ein Tag Praxisworkshop mit den Tieren. Getreu dem Motto: Neue Wege finden, gemeinsam Lösungen finden, voneinander und miteinander lernen hat das Team alle Hebel in Bewegung gesetzt und ein neues Konzept auf die Beine gestellt. Der Theorieanteil wird flexibel von zuhause aus im Internet abrufbar sein – in der Zeit vom 14. bis 28. Mai. Einzelne Kursteilnehmer stimmen den Praxistag in Form eines Eins-zu-Eins-Workshops mit der Referentin individuell ab. Mit einem bewährten Selbsterfahrungs-Modell auf den Grundlagen systemischer Beratung erleben Sie Natur und Esel als Spiegel Ihrer täglichen Handlungsmuster. Esel „lesen“ unsere Körpersprache genau und stellen uns wertvolle Informationen zur Verfügung, wo wir im Alltag unsere Kraft nicht effizient nutzen. Durch die freundliche und verbindende Art des Esels lernen wir, unsere Grenzen zu achten und dabei den Rest der Welt nicht aus den Augen zu verlieren.

Eingeladen sind vor allem Menschen, die pädagogisch, therapeutisch und beratend tätig sind und Esel-Liebhaber, die ihr Wissen gerne in individueller Praxis vertiefen möchten. Die Kursgebühr beträgt 190 Euro (Selbstverpflegung). (inlo)