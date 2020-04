Veröffentlicht am 23. April 2020 von wwa

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Erhöhung Kurzarbeitergeld – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.722 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 136 Todesfälle und 4.027 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 112 1 98 2 Altenkirchen 135 7 70 26 Alzey-Worms 172 3 104 23 Bad Dürkheim 309 7 224 30 Bad Kreuznach 182 2 115 15 Bernkastel-Wittlich 127 1 96 8 Birkenfeld 78 58 9 Bitburg-Prüm 160 3 123 13 Cochem-Zell 126 1 118 3 Donnersbergkreis 112 3 72 17 Germersheim 133 3 99 14 Kaiserslautern 96 74 4 Kusel 85 1 67 9 Mainz-Bingen 360 11 220 28 Mayen-Koblenz 335 8 260 8 Neuwied 213 4 161 4 Rhein-Hunsrück 158 3 124 13 Rhein-Lahn-Kreis 149 4 117 9 Rhein-Pfalz-Kreis 200 3 145 14 Südliche Weinstr. 142 2 104 6 Südwestpfalz 103 3 77 7 Trier-Saarburg 169 4 113 14 Vulkaneifel 108 2 80 12 Westerwaldkreis 318 20 227 11 Stadt Frankenthal 38 2 26 12 Kaiserslautern 109 2 77 14 Koblenz 242 11 160 22 Landau i.d.Pfalz 53 40 6 Ludwigshafen 257 1 133 24 Mainz 464 15 286 40 Neustadt Weinst. 92 1 77 9 Pirmasens 30 21 2 Speyer 59 39 16 Trier 94 1 78 4 Worms 167 7 118 25 Zweibrücken 35 26 6

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Bätzing-Lichtenthäler begrüßt Erhöhung Kurzarbeitergeld

Die Ängste der Menschen vor einem durch die Corona-Krise bedingten sozialen Abstieg werden durch ein weiteres Hilfspaket der Bundesregierung abgemildert. Arbeitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler begrüßt vor allem die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes. „Gerade Geringverdiener sind besonders von den finanziellen Einbußen durch Kurzarbeit betroffen. Durch die Erhöhung des Kurzarbeitergeldes um jeweils 10 Prozentpunkte gegenüber den bisherigen Sätzen von 60/67 Prozent des letzten Nettolohnes, die nach der Bezugsdauer gestaffelt wird, gibt den Menschen höhere finanzielle Sicherheit, um durch die Krise zu kommen“, so Bätzing-Lichtenthäler.

Weitere Einkommensverluste können durch eine Nebenbeschäftigung ausgeglichen werden. Waren bisher nur Einkommen, die in systemrelevanten Berufen erzielt wurden, anrechnungsfrei beim Kurzarbeitergeld, so ist nunmehr jedes Nebeneinkommen anrechnungsfrei, soweit es den letzten Nettolohn nicht übersteigt.

Auch Arbeitslose sind durch die Krisensituation besonders betroffen. Sie haben kaum die Möglichkeit einen neuen Job zu finden. Das Arbeitslosengeld wird während dieser Zeit aber gemindert ohne, dass sie eine realistische Chance auf einen Arbeitsplatz haben. Um ihnen die Gefahr des Abrutschens in die Grundsicherung abzumildern, wird der Anspruch auf Arbeitslosengeld I, der zwischen dem 1. Mai und dem 31.Dezember 2020 enden würde, um eine Anspruchsdauer von drei Monaten verlängert.