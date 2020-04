Veröffentlicht am 23. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: 85jähriger Mann in Gebhardshain verstorben – Zahl der Infizierten steigt auf 137 – 78 Menschen geheilt – Es gibt einen weiteren Todesfall im Zuge der Corona-Pandemie im St. Vinzenzhaus in Gebhardshain: Dort ist ein 85 Jähriger mit Vorerkrankungen verstorben. Damit sind in der Alten- und Pflegeeinrichtung nun acht Bewohnerinnen und Bewohner, die positiv auf das Corona-Virus getestet wurden, verstorben.

Die Zahl der kreisweit mittlerweile positiv getesteten Frauen und Männer steigt unterdessen von 134 am Mittwoch auf 137 am Donnerstagmittag (Stand: 23. April, 11.30 Uhr). 78 Personen davon sind geheilt. Fünf Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden stationär behandelt.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden und die Veränderungen im Vergleich zum Vortag:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 60 (+2)

Daaden-Herdorf: 21 (+1)

Hamm: 0

Kirchen: 29

Wissen: 11