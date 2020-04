Veröffentlicht am 23. April 2020 von wwa

WISSEN – Unterhaltung in Wissener Seniorenheimen einmal anders – Die Seniorenheime St. Josef und St. Hildegard in Wissen bekamen lieben Besuch. Da jedoch wegen der Corona-Krise niemand ins Haus gelassen wurde, mussten die ungewöhnlichen Gäste mit einem Platz vor dem Gebäude vorlieb nehmen. Wolfgang Hüsch und seine Comedietruppe „Wollie`s Holliewald“ wollten nämlich den Senioren in trüben Zeiten eine Freude machen. Zusammen mit Sängerin Cornelia Bardi, „Kellner“ Ralf Ringsdorf und Bühnentechniker Oliver Lutz hat Hüsch ein halbstündiges Programm zusammengestellt, mit dem er insgesamt 30 Heime besucht und dies unentgeltlich. Der Comedian ist seit 1993 im Geschäft und mit seinen Shows in ganz Deutschland, Österreich und der Schweiz bekannt. In normalen Zeiten tritt „Wollies` Holliewald“ mit einem bunten Programm von Kabarett, Musik und Akrobatik bei großen Firmenfeiern, Galas und so weiter, auf.

Im Moment ist aber nichts normal und so kam Wolfgang Hüsch auf die Idee mit den Seniorenheimen. Und da er aus Wissen stammt, genau gesagt dem Stadtteil Köttingerhöhe, lag es nahe, auch dort tätig zu werden. Er nahm Kontakt zu St. Josef und St. Hildegard auf und stieß mit seinem Ansinnen auf offene Ohren. Die Bewohner wurden informiert und freuten sich am Veranstaltungstag mächtig auf das was da kommen sollte. Die Holliewald-Leute bauten ihre Anlage im Außenbereich auf; dann legte Wolfgang Hüsch mit einem Lied von Hans Albers los. Überall an den Fenstern und auf den Balkonen waren die Köpfe der Heimbewohner zu sehen und bald kam Applaus auf. Cornelia Bardi in ihrem Showkostüm zog wohl die meisten Blicke auf sich. Aber noch besser kam sie mit dem ABBA-Lied an.

Ralf Ringsdorf alias „Spaßkellner Rudi“ jonglierte gekonnt mit einem Tassenstapel oder trieb allerhand Scherze mit einem Zollstock. Genau wie Wolfgang Hüsch ist er in Wissen kein Unbekannter. Man kennt die beiden von Aufritten im Kulturwerk oder beim Jahrmarkt der katholischen Jugend. Am Schluss stimmte Hüsch vor den Heimbewohnern eines der bekanntesten Stücke der kölschen Band Bläckfööß an. Wenn auch die gebotene Distanz zwischen Zuhörern und Künstlern gewahrt wurde, kam doch das dankbare Gefühl rüber, man denkt an uns und bringt Freude und Spaß mit. Im Namen der Bewohner bedankten sich zwei Vertreter der Heimleitungen bei Wolfgang Hüsch und seinem Team für die kostenlose Darbietung. Der Wissener Frank Stöver hat übrigens die Comedians unentgeltlich zu ihren Auftritten gefahren; REWE/Theis spendierte Süßigkeiten für die Heimbewohner. Das lustige Trio steht auch weiterhin für kostenlose Darbietungen vor Seniorenheime zur Verfügung. Kontakt unter: wh@hollie-wald.de. Fotos: Privat