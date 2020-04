Veröffentlicht am 23. April 2020 von wwa

WISSEN – Verkehrsunfallflucht – Fußgänger verletzt – Am Montagabend, 20. April 2020, gegen 20:13 Uhr, ging ein 20jähriger Fußgänger auf der für ihn rechten Straßenseite der Kreisstraße 66 von Streitholz kommend in Richtung Wendlingen. Auf dem Weg passierte er zwei am Straßenrand abgestellte Traktoren. Dabei kam ihm aus Richtung Wendlingen kommend ein Audi entgegen. Die Audifahrerin fuhr nach Angaben des 20jährigen mit unverminderter Geschwindigkeit an ihm vorbei und berührte mit dem linken Außenspiegel den Arm des Fußgängers. Anschließend hielt sie abrupt an, stieg aus dem Fahrzeug und beleidigte den 20jährigen.

Nach einem kurzen Streitgespräch setzte sie ihre Fahrt unerlaubt fort, ohne sich nach dem Befinden des 20jährigen zu erkundigen. Der erlitt infolge des Anpralls eine leichte Schulterverletzung und musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Er konnte das Kennzeichen des Audi angeben. Quelle: Polizei