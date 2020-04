Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

KIRCHEN – Feuerwehrfest in Kirchen abgesagt – Die aktuelle Corona-Krise hat den Förderverein Freiwillige Feuerwehr Löschzug Kirchen e.V. zu einem schweren Entschluss gezwungen: Das Feuerwehrfest, das jedes Jahr am ersten Sonntag im Juni stattfindet, wird für dieses Jahr abgesagt! Der Verein hat sich diese Entscheidung nicht leicht gemacht, die Durchführung ist aber unter den gegebenen Umständen nicht möglich. Auch wenn noch keine Zahlen festgelegt sind, ab wann eine Veranstaltung als Großveranstaltung gilt und damit bis Ende August untersagt ist, gibt es einiges, was für eine Absage spricht: An erster Stelle steht die Tatsache, dass in den Feuerwehrgerätehäusern aktuell ein Zutrittsverbot für jeden herrscht, der nicht der Feuerwehr angehört. Die Feuerwehr muss weiterhin einsatzfähig bleiben, weshalb eine Ansteckung in diesem Kreise fatal werden könnte. Dies möchte man unter allen Umständen vermeiden, weshalb sich aktuell auch nicht zu Übungen, Unterrichten oder sonstigen Veranstaltungen getroffen wird. Daher wäre eine entsprechende Vorbereitung des Festes nicht möglich. Nicht zuletzt kann niemand gewährleisten, dass bei einem solchen Familienfest, wie es bei der Feuerwehr Kirchen immer gefeiert wird, die nötigen Abstands- und Hygieneregeln eingehalten werden.

Der Verein bedauert seine Entscheidung, freut sich aber umso mehr darauf, im nächsten Jahr wieder in gewohnter Weise viele Gäste begrüßen und zu dürfen und wünscht allen Bürgerinnen und Bürgern, dass sie gesund bleiben!