Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.638 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 130 Todesfälle und 3.881 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 112 1 96 2 Altenkirchen 127 7 70 21 Alzey-Worms 170 3 103 26 Bad Dürkheim 307 7 216 33 Bad Kreuznach 178 2 105 16 Bernkastel-Wittlich 124 1 85 7 Birkenfeld 77 55 10 Bitburg-Prüm 160 3 122 16 Cochem-Zell 126 1 117 5 Donnersbergkreis 112 3 71 21 Germersheim 130 3 94 12 Kaiserslautern 95 71 4 Kusel 84 1 66 9 Mainz-Bingen 348 11 204 30 Mayen-Koblenz 335 8 254 10 Neuwied 214 3 160 3 Rhein-Hunsrück 155 2 122 13 Rhein-Lahn-Kreis 149 4 113 10 Rhein-Pfalz-Kreis 195 3 140 14 Südliche Weinstr. 141 2 100 7 Südwestpfalz 101 2 73 7 Trier-Saarburg 166 4 110 15 Vulkaneifel 108 2 75 13 Westerwaldkreis 318 20 215 12 Stadt Frankenthal 37 2 26 10 Kaiserslautern 109 1 74 17 Koblenz 239 11 160 23 Landau i.d.Pfalz 52 37 4 Ludwigshafen 252 1 129 25 Mainz 447 14 275 38 Neustadt Weinst. 90 1 72 8 Pirmasens 30 21 7 Speyer 58 36 14 Trier 94 1 78 4 Worms 163 6 112 22 Zweibrücken 35 24 6

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen

Die aktuell geschätzte Reproduktionszahl zu Corona-Infektionen für Rheinland-Pfalz liegt weiterhin unter dem Wert von 1: Das Robert Koch-Institut übermittelte heute einen Schätzwert von 0,8 bezogen auf den Stand der Neuerkrankungen am 18. April.

Mit 0,8 liegt Rheinland-Pfalz leicht unter dem Bundes-Schnitt von ca. 0,9. Zum Vergleich: Am 10. März wurde die effektive Reproduktionszahl noch auf über 4 geschätzt. Der Wert der Reproduktionszahl gibt an, wie viele Neuinfektionen durchschnittlich durch eine infizierte Person verursacht werden.

Öffnung Gesundheitsfachschulen

Ab dem 4. Mai 2020 kann der Schulbetrieb der Gesundheitsfachschulen für die Auszubildenden in den Gesundheitsfachberufen des ersten und zweiten Ausbildungsjahres wiederaufgenommen werden. Für die Prüfungsklassen des dritten Ausbildungs­jahres öffnen die Fachschulen bereits am 27. April 2020. „Uns ist es ein wichtiges Anliegen, dass die Auszubildenden der Abschlussklassen der Gesundheitsfachschulen ihre Abschlussprüfungen absolvieren können“, betonte Gesundheitsministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler in diesem Zusammenhang.

Die Entscheidung über den genauen Zeitpunkt, Umfang und die konkrete Ausgestaltung obliegt der jeweiligen Schule. Maßgeblich ist die Beachtung und Umsetzung der Schutz­maß­nahmen des Hygieneplans-Corona für die Schulen in Rheinland-Pfalz. Die Maßnahmen umfassen beispielsweise die Einhaltung der Abstandsregelung von 1,5 Metern und je nach der räumlichen Kapazität der Schule auch eine begrenzte Schülerzahl in den Klassenräumen während des Unterrichts.