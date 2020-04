Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

KREIS NEUWIED – KFZ-Zulassung im Kreis Neuwied: Terminanfragen und Terminvergaben nur noch über E-Mail – Die Kfz-Zulassungsstelle im Verwaltungsgebäude der Kreisverwaltung (Wilhelm-Leuschner-Str. 9, Neuwied) sowie die Außenstellen in Linz und Asbach sind ausschließlich nach vorheriger Termin-Vereinbarung zugänglich. Für unaufschiebbare Anliegen können Sie eine Terminanfrage an zulassung@kreis-neuwied.de senden. Hinterlassen Sie dabei bitte Ihren vollständigen Namen, Telefonnummer, Wohnort/Firmensitz sowie unbedingt Ihr Anliegen. Bitte sehen Sie von telefonischen Rückfragen ab. Wir werden uns schnellstmöglich mit Ihnen in Verbindung setzen.

Vordringlich werden wichtige Zulassungsvorgänge für systemrelevante Personen terminiert, die ihr Fahrzeug dringend zur Erreichung des Arbeitsplatzes oder des Dienstes benötigen. Saisonbedingte Anliegen wie z.B. Zulassungen von Motorrädern, Vergabe von Saisonkennzeichen oder Anmeldungen von Wohnmobilen müssen vorübergehend nachrangig bearbeitet bzw. terminiert werden.