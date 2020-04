Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

LEUZBACH – Leuzbacher Schützenfest abgesagt – Die Aussage seitens der Bundesregierung und den Ministerpräsidenten/innen der Bundesländer, dass Großveranstaltungen bis zum 31. August 2020 untersagt sind, nahm der Vorstand des Schützenvereins Leuzbach-Bergenhausen zum Anlass, über die Durchführung des Schützenfestes 2020 zu sprechen.

Obwohl es nicht eindeutig definiert ist, was eine Großveranstaltung ist, war der Vorstand während der Telefonschalte einer Meinung, dass man kein Schützenfest feiern kann. Man hat als Gastgeber eine Verantwortung gegenüber den Festbesuchern. Es wäre nicht zu gewährleisten gewesen, dass garantiert werden könnte, dass es zu keinen Ansteckungen kommt.

Hinzu kommt, dass ein Schützenfest heutzutage nicht ohne Sponsoren durchgeführt werden kann. Hier stellt die aktuelle Situation wahrscheinlich viele Sponsoren vor regelrechte wirtschaftliche Herausforderungen. Den Medien sei zu entnehmen, dass sich Firmen aufgrund von Auftragseinbrüchen, Kurzarbeit, Schließungen etc. mit finanziellen Engpässen auseinandersetzen oder sogar Arbeitsplätze aufkündigen müssen. Vor einem solchen Hintergrund mache das Feiern auch keinen Spaß.

Schweren Herzens kam somit der Entschluss zustande, dass in diesem Jahr das traditionelle Schützenfest zu Pfingsten in Leuzbach nicht stattfinden kann. Positiv werde aber vermerkt, dass sich das amtierende Königspaar Frank I. und Königin Rosi bereit erklärt hat, die Regentschaft um ein weiteres Jahr zu verlängern. Somit kommen sie auch in ihren verdienten Genuss, dass sie Pfingsten 2021 ihr Schützenfest in Leuzbach feiern können.