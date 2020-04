Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

NISTER – Brand durch Holzkohlegrill in Nister – Am späten Dienstagnachmittag, 21. April 2020, kam es zu einem Brand in der Naubergstraße in Nister. Der Bewohner eines Hauses wollte den Holzkohlegrill entzünden. Durch den zu dem Zeitpunkt herrschenden starken Wind kam es zum Funkenflug, so dass die Thuja-Hecke des Anwesens, sowie das Dach eines Unterstandes Feuer fingen. Die Hausfassade wurde durch die Hitzeentwicklung ebenfalls leicht beschädigt. Die Feuerwehren von Hachenburg und Nister hatten den Brand zeitnah unter Kontrolle. Es entstand ein Sachschaden, so schätzt die Polizei, von circa 10.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Die Polizei weist darauf hin, dass bei der aktuellen Trockenheit eine extreme Brandgefahr durch Funkenflug oder Reste von Zigaretten, etc., besteht! Quelle: Polizei