Veröffentlicht am 22. April 2020 von wwa

NEUWIED – AfD Kreisverband Neuwied – Am Donnerstag, 23. April 2020, bietet die Kreistagsfraktion der AfD in der Zeit von 18.00 bis 19.30 Uhr eine telefonische Bürgersprechstunde an. Bei guter Akzeptanz in der Vergangenheit findet die telefonische Sprechstunde zukünftig regelmäßig einmal wöchentlich jeden Donnerstag statt, in der die stellvertretende Kreisvorsitzende Gerlinde Seidel gerne Fragen beantwortet. Jeden Donnerstag von 18.00 bis 19.30 Uhr unter der Telefonnummer: 0171-5013098.