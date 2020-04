Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

KREIS ALTENKIRCHEN – Kreisvolkshochschule bietet nun auch online Yoga-Kurse an – Mit Online-Angeboten überbrückt die Kreisvolkshochschule Altenkirchen (KVHS) die Zeiten des Kontaktverbotes und ruhender Präsenzkurse. Neu ist nun ein Online-Yogakurs-Angebot ab Sonntag, 3. Mai: Es eröffnet die Möglichkeit in dieser unruhigen Zeit, den Geist zu beruhigen, selbst in Bewegung zu bleiben und den eigenen Körper mit neuer Energie zu versorgen. 60 Minuten lang üben die Teilnehmenden online gemeinsam und live Yoga, jeder für sich allein und doch alle zusammen.

Um am Kurs teilzunehmen, benötigt man nur eine (Yoga-)Matte, Laptop, Tablett oder Smartphone, eine stabile Internetverbindung, eventuell Kopfhörer, 60 Minuten Zeit und Ruhe und eine gültige Anmeldung. Pro Woche bietet Yogalehrerin Jennifer Endres aus Betzdorf online drei bis vier unterschiedliche Kurse an, sowohl vormittags als auch abends und am Wochenende. Diese sind sowohl für Personen mit wenig Yogaerfahrung als auch für geübte Teilnehmende geeignet. Eine Probestunde kann kostenfrei besucht werden, um die neue Möglichkeit zu testen.

Folgende Kursformate sind buchbar:

Guten-Morgen-Yoga

Frisch und entspannt in den Tag starten: Mit sanften und aktivierenden Kräftigungs- und Dehnübungen aus dem Hatha- und Vinyasa-Yoga ird der Körper aufgeweckt und geschmeidig gemacht. Atem- und Achtsamkeitstechniken stärken für die Herausforderungen des Tages. Für diese Stunde sind keine Vorkenntnisse erforderlich.

Vinyasa-Flow-Yoga

In dieser dynamischen Yogastunde verbinden sich Atmung und Bewegung zu einem fließenden Erlebnis. Die perfekte Balance aus sanft fließender Aktivität und Entspannung. Vinyasa- Flow-Yoga führt zu mehr Beweglichkeit, Kraft und Balance. Eine wohltuende Schlussentspannung rundet jede Stunde ab. Vinyasa-Flow-Yoga ist geeignet für Einsteiger mit normaler Fitness und Yogis mit Vorerfahrung.

Yin-Yoga und Meditation

In dieser ruhigen und meditativen Yogastunde werden die einzelnen Positionen passiv länger gehalten. Dadurch werden vor allem das Fasziengewebe und die tiefliegenden Schichten des Körpers angesprochen. Der Fokus liegt darauf, ins „Spüren zu kommen“, den eigenen Körper mit seinen Fähigkeiten und auch seinen Grenzen bewusst wahrzunehmen, innezuhalten und den Stress des Alltags loszulassen. Das Angebot richtet sich an Einsteiger und erfahrene Yogis.

Stretch- & Relax-Yoga

In dieser Yogastunde erwartet die Teilnehmenden ein sanfter Flow und intensive länger gehaltene Dehnungen aus dem Restorative und Yin Yoga. Verspannungen im Nacken- und Schulterbereich sowie im Rücken und der Hüfte, die beispielsweise durch langes Sitzen entstanden sind, werden gelöst – für Einsteiger und erfahrene Yogis, die gerne sanft üben, geeignet.

Das muss man noch wissen

In der Kursgebühr von 70 Euro sind insgesamt 10 Termine enthalten, in der Regel finden die Kurse dienstags, mittwochs und donnerstags abends sowie freitags und sonntags am Morgen statt. Anmeldungen nimmt die Kreisvolkshochschule entgegen (Tel.: 02681-812212, E-Mail: unter kvhs@kreis-ak.de).

Foto: Pro Woche bietet Yogalehrerin Jennifer Endres aus Betzdorf online drei bis vier unterschiedliche Kurse an, Start ist Anfang Mai. (Foto: KVHS)