Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Fallzahlen bleiben unverändert im Kreis Neuwied / Corona-Ambulanz in Puderbach geht in Betrieb – Im Kreis Neuwied ist die Summe der Fallzahlen heute nicht weiter angestiegen (Stand bleibt bei 204 Fällen). Aufgrund der aktuellen Zulaufzahlen in der Fieberambulanz in Neuwied, wird die Betriebszeit geändert und es bleibt zukünftig samstags geschlossen.

In der Verbandsgemeinde Puderbach geht ab Mittwoch, 22. April, die 7. Corona-Ambulanz im Landkreis Neuwied in Betrieb. Diese ist im Dorfgemeinschaftshaus in Puderbach aufgebaut und auch hier ist eine vorherige Terminvereinbarung über den Hausarzt notwendig. Sprechstunden werden jeweils montags, mittwochs und freitags in der Zeit von 13 bis 14 Uhr angeboten. „Mit der siebten Corona-Ambulanz bauen wir unser Netzwerk im Kreis Neuwied weiter aus und gewährleisten so eine flächendeckende Versorgung,“ freut sich Landrat Achim Hallerbach.