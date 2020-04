Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie im Kreis Altenkirchen: Siebter Todesfall – 90 Jährige im St. Vinzenzhaus in Gebhardshain verstorben – Weiterhin 128 Infektionen – 75 Menschen geheilt – Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es einen weiteren Todesfall im Kreis Altenkirchen: Am Dienstag, 21. April, verstarb eine 90-jährige Frau mit Vorerkrankungen, die im Gebhardshainer Alten- und Pflegeheim St. Vinzenzhaus wohnte. Sechs Bewohner der Einrichtung waren in den letzten Tagen verstorben.

Mit Stand vom 21. April, 11.30 Uhr, liegt die Zahl der kreisweit insgesamt Infizierten wie an den beiden Vortagen bei 128, die der Geheilten steigt von 67 auf 75. Vier Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, und zwei aus Italien stammende Patienten werden weiterhin stationär behandelt.

Die Übersicht der nachgewiesenen Infektionen nach Verbandsgemeinden:

Altenkirchen-Flammersfeld: 16

Betzdorf-Gebhardshain: 54

Daaden-Herdorf: 20

Hamm: 0

Kirchen: 28

Wissen: 10