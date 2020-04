Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

CORONA – Mainz – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.553 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 117 Todesfälle und 3.699 genesene Fälle.

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 112 1 95 2 Altenkirchen 127 5 66 24 Alzey-Worms 162 3 98 26 Bad Dürkheim 305 6 212 35 Bad Kreuznach 177 2 96 20 Bernkastel-Wittlich 123 1 80 11 Birkenfeld 73 51 11 Bitburg-Prüm 160 3 121 20 Cochem-Zell 124 1 114 3 Donnersbergkreis 110 2 67 31 Germersheim 125 3 89 11 Kaiserslautern 95 69 4 Kusel 84 64 11 Mainz-Bingen 324 10 180 32 Mayen-Koblenz 333 7 241 11 Neuwied 214 3 154 8 Rhein-Hunsrück 155 2 121 18 Rhein-Lahn-Kreis 147 4 107 11 Rhein-Pfalz-Kreis 193 2 132 15 Südliche Weinstr. 141 1 90 7 Südwestpfalz 101 2 65 8 Trier-Saarburg 164 4 109 16 Vulkaneifel 106 2 74 10 Westerwaldkreis 317 17 207 13 Stadt Frankenthal 36 2 26 10 Kaiserslautern 106 1 69 15 Koblenz 237 11 148 23 Landau i.d.Pfalz 52 36 6 Ludwigshafen 250 1 124 25 Mainz 437 13 263 35 Neustadt Weinst. 90 1 67 11 Pirmasens 30 21 7 Speyer 55 36 10 Trier 94 1 77 4 Worms 159 6 107 20 Zweibrücken 35 23 6

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.