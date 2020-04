Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

MUDERSBACH – Verkehrsgefährdung auf der B 62 – Polizei sucht Zeugen – Bereits am Sonntagnachmittag, 19. April 2020, gegen 14:50 Uhr, kam es auf der Bundesstraße 62 zu einem gefährlichen Überholvorgang, bei dem es zu einem Beinaheunfall gekommen sein soll. Die Polizei Betzdorf sucht nun den Fahrer eines gelben Mercedes Sprinter als Zeugen, der sich im Gegenverkehr des Überholers befunden hat.

Eine 30jährige Frau hatte mit einem Pkw die Bundesstraße 62 von Brachbach kommend in Richtung Mudersbach befahren. Sie sei von einem schwarzen Audi A 6 trotz Gegenverkehr überholt worden. Sie und der Fahrer des entgegenkommenden Sprinter sollen eine Vollbremsung gemacht haben. Nur durch glückliche Umstände sei es nicht zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen. Der Fahrer des schwarzen Audi habe seine rasante Fahrt in Richtung Siegen fortgesetzt. Das Kennzeichnen des Audi ist bekannt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern.

Die Polizei in Betzdorf sucht in dem Zusammenhang Zeugen für den Vorfall und die Fahrweise des Audifahres. Insbesondere der Fahrer des gelben Sprinters wird gebeten sich unter 02741/9260 mit der Polizei in Betzdorf in Verbindung zu setzen. Quelle: Polizei