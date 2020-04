Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

BETZDORF – Schwerer Verkehrsunfall in Betzdorf – 53jähriger Rollerfahrer schwer verletzt –Ein 53jähriger Mann wurde bei einem Verkehrsunfall am Montagvormittag, 20. April 2020, in Betzdorf schwer verletzt. Er hatte mit einem Kleinkraftrad (Motorroller) die Wilhelmstraße aus Richtung Wissen kommend in Richtung Kreisverkehr befahren. Im Kreisverkehr kam er ohne Fremdeinwirkung zu Fall. Mit einer Beinfraktur wurde er in ein Krankenhaus gebracht. Am Motorroller entstand leichter Sachschaden. Quelle: Polizei