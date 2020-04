Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

NEUWIED – Auseinandersetzung zwischen Autofahrer und Fahrradfahrer eskaliert – Am Montagabend, 20. April 2020, gegen 19:15, in der Blücherstraße in Neuwied, entstand zwischen einem Autofahrer und einem Radfahrer ein Streit, da der Radfahrer rechts an mehreren vor einer roten Ampel wartenden Pkw vorbeifahren wollte. Einer der Fahrer sah dies im Rückspiegel und versperrte dem Radfahrer das Durchkommen. Infolgedessen gab es zunächst eine verbale Auseinandersetzung die sich dann dahingehend steigerte, dass der Radfahrer dem Autofahrer erst mit der Hand gegen die Fahrzeugscheiben schlug und anschließend sein Fahrrad auf die Motorhaube des Pkw warf. Der Autofahrer reagierte darauf, indem er dem Radfahrer mit Pfefferspray attackierte und so auf Abstand hielt, anschließend entfernten sich beide Verkehrsteilnehmer. Zeugen dieser Auseinandersetzung wenden sich bitte an die Polizei Neuwied, Tel. 02631/8780. Quelle: Polizei