Veröffentlicht am 21. April 2020 von wwa

WINDHAGEN – Sachbeschädigungen auf einem Spielplatz in Windhagen – Im Zeitraum von Dienstag auf Mittwoch, 14. auf 15. April 2020, kam es zu Sachbeschädigungen auf dem Spielplatz in der Stockhausener Straße in Windhagen, im Ortsteil Stockhausen. Im Tatzeitraum haben die Täter ein Fallrohr und eine Lampe am Gerätehaus, sowie die Glasscheibe des Informationsschaukastens zerstört. Der Spielplatz ist und war zur Tatzeit aufgrund der Corona Pandemie gesperrt. Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden. Quelle: Polizei