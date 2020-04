Veröffentlicht am 20. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS NEUWIED – Kreis trifft Vorkehrungen für die Wieder-Aufnahme des Schulbetriebes – Landrat Achim Hallerbach appelliert an Eigenverantwortlichkeit der Schülerinnen und Schüler – Seit Montag, 20. April 2020, gibt es erste Lockerungen für das öffentliche Leben in „Corona-Zeiten“. Viele Einzelhandelsgeschäfte dürfen eine maximal 800 qm² große Verkaufsfläche öffnen, Buchhandlungen, KFZ-Händler und Fahrradverkäufer ihre Dienstleistungen anbieten und auch der Eisgenuss „to go“ ist wieder erlaubt – alles unter Beachtung strenger Hygieneregeln und Wahrung der Abstände. Auch die Wieder-Aufnahme des Schulbetriebs an den kreiseigenen Schulen wird derzeit sorgfältig vorbereitet; hierzu gab es eine aktuelle Telefonkonferenz von Bildungsministerin Dr. Hubig mit den Landräten und Oberbürgermeistern.

Ab Montag, 27. April, werden bestimmte Jahrgangsstufen an den Schulen im Kreis Neuwied den Schulbetrieb wieder aufnehmen. Begrenzt ist aber nicht nur der Kreis der Schülerinnen und Schüler, die ab dann wieder beschult werden. Starke Einschränkungen gibt es auch für den Ablauf des Schulbetriebs. Da gilt nämlich: Keine Schule ohne Hygieneplan.

„Wir sind gerade dabei, den Muster-Hygieneplan, den uns das Land kurzfristig zur Verfügung gestellt hat, mit den spezifischen regionalen Regelungen zu ergänzen. Priorität genießt nach wie vor der Schutz der Schülerinnen und Schüler wie auch des Pädagogischen und sonstigen Personals in den Schulen“, beschreibt Landrat Achim Hallerbach eine der jetzt vordringlich zu leistenden Aufgaben.

Doch damit nicht genug: Als Schulträger hat der Kreis auch dafür Sorge zu tragen, dass viele organisatorische und strukturelle Voraussetzungen die Wiederaufnahme des Schulbetriebs ermöglichen. Dazu gehören z.B. deutlich kürzere Reinigungsintervalle für Oberflächen, Computer, Treppengeländer etc., die Bereitstellung von ausreichend Einmalhandtüchern, Flüssigseife und Desinfektionsmittel in, Toiletten und Klassenräumen. Letztere werden sich nämlich vom gewohnten Bild aus „Vor-Corona-Zeiten“ deutlich unterscheiden.

„Unsere Schulen müssen Sorge tragen dafür, dass die Schülertische mindestens im Abstand von 1,50 Meter stehen; zudem dürfen in keinem Fall mehr als 15 Schülerinnen und Schüler gleichzeitig in einem Klassenraum unterrichtet werden.

An die Stelle des gewohnten Klassen- oder Kursverbands tritt ein umschichtiger Schulbetrieb mit einer Woche Schulbesuch und einer Woche im Selbststudium zuhause – wechselweise, aber mit gleichbleibendem Lehrpersonal. „Mit diesem rollierenden System bleiben somit auch die Lehrer als bekannte Bezugspersonen den Schülerinnen und Schülern erhalten,“ erklärt Landrat Achim Hallerbach das Ansinnen des Bildungsministeriums.

Mit der vorbereitenden Umsetzung haben sich heute die Kolleginnen und Kollegen des Immobilienmanagements und der Schulabteilung unter der Leitung des 1.Kreisbeigeordneten Michael Mahlert beschäftigt. Im Gespräch mit den Schulleitungen und den Hausmeistern werden die notwendigen Hygieneplanungen und Wegeführungen innerhalb der Schulgebäude besprochen und festgelegt.

Im Zuge der nach wie vor erforderlichen stringenten Einhaltung kontaktreduzierender Maßnahmen wird es mit Ausnahme der Leistungskurse nach wie vor keinen Sport- oder Schwimmunterricht geben, keine Gruppenarbeiten, und auch auf das Angebot des Schulkiosk und des Caterings aus der Schulmensa müssen Schülerinnen und Schüler weiterhin verzichten.

„Wir fahren den Schulbetrieb unter den Rahmenbedingungen eines nach wie vor vorhandenen Infektionsrisikos behutsam hoch. Deshalb kann ich auch nur dringend an die Schülerinnen und Schüler appellieren, sich angemessen zu verhalten. Dies bedeutet konkret, sorgfältige Händehygiene, Abstand halten, geeigneten Mund-Nasen-Schutz tragen – in den Pausen und im Schulbus. Und wer typische Krankheitssymptome zeigt, bleibt bitte zuhause. Ich bin zuversichtlich, dass die Einschränkungen der vergangenen Wochen alle hinreichend sensibilisiert haben,“ sieht Landrat Achim Hallerbach der teilweisen Schulöffnung durchaus optimistisch entgegen.

Über das Land Rheinland-Pfalz wird aktuell eine zugeteilte Menge an Mund-Nasen-Schutz (21.300 Stück) sowie Desinfektionsmittel (3.500 Gebinde) an die Landkreise ausgegeben. Über den Landkreis wir es dann an die Schulen weiter verteilt. Dies soll als reine Notreserve dienen und ist eine Einmallieferung. „Hier zeigt sich wieder, dass wir auf das richtige Pferd gesetzt haben und frühzeitig begonnen haben ein eigenes Lager mit Schutzkleidung und Desinfektionsmittel aufzubauen. So sind wir in der Lage jederzeit Engpässe bei den Praxen und Pflegeeinrichtungen oder auch die Schulen zu beliefern,“ betont Landrat Hallerbach.

„Ebenfalls werden die Schulträger vor Ort (Verbandsgemeinden und Ortsgemeinden) für ihre Grundschulen vorbereitet und mit Material ausgestattet. Dies werden wir unter anderem in der morgigen Telefonkonferenz mit den Bürgermeistern besprechen,“ erklären Hallerbach und Mahlert.

Die Kindertagesstätten bleiben in ihrem Regelbetrieb weiterhin geschlossen. Hier steht seitens des Landes noch nicht fest, in welchem Umfang eine Öffnung erfolgt. Die Notbetreuung bleibt weiterhin bestehen. Künftig sollen auch Kinder anderer notwendiger berufstätiger Eltern die Kita-Betreuung in Anspruch nehmen können. Doch auch dort geht es nicht ohne Einschränkungen: Mit Gruppenstärken von maximal 10 Kindern soll die Ausbreitung des Corona-Virus eingedämmt werden. Die Verpflegung erfolgt nicht über die Küchen oder den Caterer in der Einrichtung. Die Kinder müssen auch hier von Zuhause mit versorgt werden.

Am Montag, 20. April, sind keine neuen Corona-Fälle im Kreis Neuwied registriert worden. Somit bleibt die Summe bei 204 Fällen. Hierunter sind 152 Personen, die bereits wieder aus der Quarantäne entlassen werden konnten.

Die Fälle teilen sich wie folgt auf die Kommunen:

Stadt Neuwied: 72

VG Asbach: 29

VG Bad Hönningen: 15

VG Dierdorf: 5

VG Linz: 21

VG Puderbach: 9

VG Rengsdorf-Waldbreitbach: 30

VG Unkel: 23