Veröffentlicht am 20. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Kreisjugendsportfest in Hamm abgesagt – Abfallwirtschaftsbetrieb: Schadstoffsammlung mit dem Umweltmobil weiter ausgesetzt – Kreismedienzentrum bleibt weiter geschlossen – Kreisjugendsportfest in Hamm abgesagt: Die Kreisverwaltung Altenkirchen hat angesichts der Corona-Pandemie das ursprünglich für den 7. Mai in Hamm geplante Kreisjugendsportfest abgesagt. Die Schulen wurden hierzu bereits unmittelbar informiert. Eine Entscheidung über einen neuen Termin fällt zu einem späteren Zeitpunkt.

Abfallwirtschaftsbetrieb: Schadstoffsammlung mit dem Umweltmobil weiter ausgesetzt:

Aufgrund der Corona-Pandemie hat der Abfallwirtschaftsbetrieb (AWB) Landkreis Altenkirchen die Entscheidung treffen müssen, zum Schutz des Sammelpersonals und letztendlich auch zum Schutz der Bevölkerung die Schadstoffsammlung aus Haushalten mit dem Umweltmobil zunächst bis zum 6. Mai weiterhin auszusetzen. Diese Regelung gilt bis auf weiteres. Der AWB bittet um Verständnis für diese Maßnahme.

Kreismedienzentrum bleibt weiter geschlossen: Das Kreismedienzentrum bleibt bis inklusive 30. April für den Publikumsverkehr geschlossen. Alle ausgeliehenen Medien werden automatisch bis zum 5. Mai verlängert und müssen folglich nicht abgegeben werden. Alle Veranstaltungen des Medienzentrums sind bis 4. Mai abgesagt. Dienstbesprechungen oder Beratungsgespräche mit den Medienteams sind über Videokonferenz möglich. Die Leitung des Medienzentrums ist weiter erreichbar.

Als Schulungszentrum des Landes Rheinland-Pfalz hat das Kreismedienzentrum Tablets zur Verfügung. Während der Schulschließungen können die Tablets ausnahmsweise an bedürftige Schülerinnen und Schüler kostenlos verliehen werden (Kontakt per E-Mail: axel.karger@kreis-ak.de). Weitere Informationen und Hilfestellungen gibt es online: www.kreis-altenkirchen.de/kmz.