Veröffentlicht am 20. April 2020 von wwa

BETZDORF – Trunkenheit im Verkehr in Betzdorf – Ein 37jähriger Autofahrer war am Sonntagnachmittag, 19.04.2020, in Betzdorf einem Zeugen aufgefallen, das dieser stark alkoholisiert und unsicher einen Renault Laguna geführt hatte. Der alkoholisierte Fahrzeugführer gefährdete aufgrund seiner unsicheren Fahrweise möglicherweise eine Vielzahl von Verkehrsteilnehmer. Diese werden gebeten sich bei der Polizei in Betzdorf zu melden.

Gegen 15:00 Uhr war der Fahrer des Renault dem aufmerksamen Zeugen in der Burgstraße in Betzdorf aufgefallen. Der Renault wurde in Schlangenlinien geführt und brauchte nach Angaben des Zeugen die ganze Straße. Die Fahrt ging weiter über die Tiergartenstraße, Steinerother Straße bis in die Friedrichstraße. Dort wurde der Renault von einer Polizeistreife gestoppt. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 2,6 Promille. Eine Blutprobe wurde entnommen und der Führerschein sichergestellt. Quelle: Polizei