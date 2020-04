Veröffentlicht am 20. April 2020 von wwa

NIEDERFISCHBACH – Sachbeschädigung an Pkw in Niederfischbach – Unbekannte Täter beschädigten einen Mercedes Benz, welcher in der Konrad-Adenauer-Straße, Höhe Hausnummer 137, geparkt war. Am Sonntag, 19. April 2020, im Zeitraum von 01:00 bis 11:00 Uhr, wurden vermutlich aus einem vorbeifahrendem Pkw mehrere Eier auf den Mercedes geworfen. Der Lack des Pkw wurde dadurch beschädigt. Hinweise nimmt die Polizei in Betzdorf unter 02741/9260 entgegen. Quelle: Polizei