Veröffentlicht am 20. April 2020 von wwa

HÖVELS – Verkehrsunfall auf der B 62 – Am Samstag, 18. April 2020, gegen 14:00 Uhr, befuhr ein 40jähriger Fahrzeugführer mit seinem Audi A6 die B 62 aus Richtung Hövels kommend in Richtung Wissen. In der sogenannten Gasometerkurve, kurz vor Wissen-Frankenthal, geriet er ausgangs einer Linkskurve auf die linke Fahrbahnseite und streifte den Skoda Citigo eines entgegenkommenden 57jährigen Fahrzeugführers. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Quelle: Polizei