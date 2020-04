URBACH – Schwerer Verkehrsunfall bei Urbach – 18jährige Fahrerin schwer verletzt

Veröffentlicht am 19. April 2020 von wwa

URBACH – Schwerer Verkehrsunfall bei Urbach auf der L 266 – 18jährige Fahrerin schwer verletzt – Am Sonntagmorgen, 19. April 2020, machte gegen 08:30 Uhr eine aufmerksame Verkehrsteilnehmerin die Beamten der Polizeiinspektion Straßenhaus im Rahmen der Streife auf einen Pkw aufmerksam der, schlecht sichtbar, circa 50 Meter entfernt von der L 266 vor der Ortslage Urbach, auf einem Feld stand.

Bei einer Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Pkw auf Grund eines Unfallgeschehens erheblich beschädigt wurde. Die 18jährige Fahrerin aus der Verbandsgemeinde Puderbach befand sich, schwer verletzt, in hilfloser Lage im Pkw. Die Beamten leisteten erste Hilfe, der Rettungsdienst wurde verständigt.

Die junge Frau wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Nach aktuellem Sachstand der Polizei befuhr die Fahrerin die L 266 aus Richtung Willroth kommend in Richtung Dernbach. Auf Grund ungeklärter Ursache kam sie auf gerade Strecke nach links von der Fahrbahn ab, der Pkw überschlug sich und kam auf dem Feld zum Stillstand. Hier verbrachte sie vermutlich bis zum Auffinden durch die Beamten mehrere Stunden in hilfloser Lage. Hinweise auf weitere Unfallbeteiligte bestehen aktuell nicht.

Zeugen werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Straßenhaus zu melden, Tel.: 02634-9520, EMail.: PIStrassenhaus@polizei.rlp.de. Quelle: Polizei