19. April 2020

CORONA – MAINZ – Information der Landesregierung zum aktuellen Stand hinsichtlich des Coronavirus: Intensiv-Kapazitäten in Krankenhäusern – Aktuell gibt es in Rheinland-Pfalz insgesamt 5.493 bestätigte SARS-CoV-2 Fälle, 107 Todesfälle und 3.419 genesene Fälle. –

Landkreis Bisher bekannt Todesfälle Genesen Neuerkrankte* letzte 14 Tage pro 100.000 Ahrweiler 111 1 83 2 Altenkirchen 127 4 59 32 Alzey-Worms 162 3 95 32 Bad Dürkheim 301 6 196 41 Bad Kreuznach 166 2 78 13 Bernkastel-Wittlich 122 1 79 12 Birkenfeld 70 46 9 Bitburg-Prüm 156 3 112 21 Cochem-Zell 124 1 113 6 Donnersbergkreis 105 2 66 24 Germersheim 122 2 83 10 Kaiserslautern 95 64 7 Kusel 83 59 13 Mainz-Bingen 321 10 161 35 Mayen-Koblenz 331 7 224 10 Neuwied 213 3 150 8 Rhein-Hunsrück 152 1 118 19 Rhein-Lahn-Kreis 147 4 102 16 Rhein-Pfalz-Kreis 193 2 126 19 Südliche Weinstr. 141 1 79 11 Südwestpfalz 101 2 58 8 Trier-Saarburg 162 4 101 19 Vulkaneifel 102 1 67 15 Westerwaldkreis 315 16 190 19 Stadt Frankenthal 36 2 25 12 Kaiserslautern 104 1 63 15 Koblenz 234 11 142 24 Landau i.d.Pfalz 52 31 9 Ludwigshafen 249 1 108 50 Mainz 434 8 236 44 Neustadt Weinst. 90 1 62 15 Pirmasens 30 19 10 Speyer 55 33 14 Trier 94 1 72 7 Worms 158 6 98 24 Zweibrücken 35 21 12

Die oben genannten Zahlen entsprechen den in der Meldesoftware des Robert Koch-Instituts übermittelten laborbestätigten Fällen einer COVID-19 Erkrankung mit Meldeadresse in Rheinland-Pfalz. Diese werden von den Gesundheitsämtern über die Landesmeldestelle beim Landesuntersuchungsamt an das Robert Koch-Institut übermittelt. Da die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesundheitsämter vor Ort am Wochenende und an Feiertagen in erster Linie mit der Ermittlung von Kontaktpersonen und Quarantänemaßnahmen gebunden sind, erfolgen die Meldungen zum Teil zeitverzögert.

Die Summe der in Rheinland-Pfalz bereits von COVID-19 Genesenen wird anhand eines Bewertungsalgorithmus ermittelt. Diese Angaben können von den Zahlen des Robert Koch-Instituts abweichen. Als Neuerkrankte* gelten alle Menschen, bei denen in den letzten 14 Tagen eine COVID-19 Erkrankung laborbestätigt festgestellt wurde. Bezogen auf die Bevölkerungszahl des jeweiligen Kreises (in Fälle/100.000 Einwohner) wurden die Kreisinzidenzen ermittelt.

Intensiv-Kapazitäten in Krankenhäusern

„Die Schaffung zusätzlicher Intensivplätze an rheinland-pfälzischen Krankenhäusern schreitet gut voran“, so Ministerin Sabine Bätzing-Lichtenthäler. „Aktuell können alle COVID-19-Patienten mit Intensivüberwachungs- oder Beatmungsbedarf gut versorgt werden. Insgesamt sind die Krankenhäuser im Land vorbereitet.“

Aktuell wurden von den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern 368 COVID-19-Patientinnen und –Patienten gemeldet (Stand: Sonntag, 19. April 2020, 12:00 Uhr). 112 von diesen werden intensivmedizinisch behandelt, davon 93 beatmet, d.h. 19 Menschen befinden sich in der intensivmedizinischen Überwachung und 93 auf einem Beatmungsplatz.

In Rheinland-Pfalz sind 909 Beatmungsplätze vorhanden, von denen 93 durch COVID-19-Patientinnen und –Patienten belegt sind. Zusätzlich gibt es 566 unterstützende Beatmungsmöglichkeiten durch sogenannte nichtinvasive Geräte.

Seit dem 01. März 2020 wurden in den rheinland-pfälzischen Krankenhäusern die Kapazitäten damit deutlich erhöht. In diesem Zeitraum wurden die Kapazitäten der Beatmungsplätze um 45 Prozent erhöht und um weitere 55 Beatmungsgeräte verstärkt. Weitere Geräte sind in der Beschaffung und werden den Krankenhäusern laufend zugewiesen.