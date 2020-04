Veröffentlicht am 19. April 2020 von wwa

CORONA – KREIS ALTENKIRCHEN – Informationen der Kreisverwaltung Altenkirchen zum Corona-Virus – Corona-Pandemie: Fünfter Todesfall im Kreis – 82jährige Bewohnerin des St. Vinzenzhauses im Krankenhaus verstorben – 128 Infizierte und 66 Geheilte – Im Zuge der Corona-Pandemie gibt es den fünften Todesfall im Kreis Altenkirchen: Bereits am Freitag, 17. April, verstarb eine positiv auf die Corona-Erkrankung getestete 82jährige Bewohnerin mit Vorerkrankungen des St. Vinzenzhauses in Gebhardshain, die im Kirchener Krankenhaus behandelt wurde. Vier Bewohnerinnen und Bewohner der Einrichtung mit Vorerkrankungen im Alter von 86, 87, 89 und 97 Jahren waren in den letzten Tagen verstorben.

Die Gesamtzahl der Infizierten im Kreis hat sich seit der letzten Veröffentlichung am Freitagmittag um sieben auf nunmehr 128 erhöht. Darin enthalten ist die Zahl der Geheilten, die bei 66 liegt. Fünf Patienten aus dem Kreis, die positiv getestet wurden, werden stationär behandelt. Hinzu kommen zwei aus Italien stammende Patienten, die in der Statistik für den Kreis nicht mitgezählt werden.