Veröffentlicht am 18. April 2020 von wwa

BETZDORF – Diebstahl eines Mountain-Bike in Betzdorf – In der Zeit von Dienstag bis Mittwoch, 07. bis 08. April 2020, zwischen 20:00 und 08:00 Uhr, kam es zum Diebstahl eines Mountain-Bikes in Betzdorf. Das Fahrrad wurde von einem Privatgrundstück im Plantagenweg entwendet. Bei dem Rad handelt es sich um ein schwarzes Herren-Mountain-Bike, Hersteller: Bergamont, Typ: Stallion, Rahmengröße: 51. Hinweise bitte an die Polizei Betzdorf, 02741-9260. Quelle: Polizei