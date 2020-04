Veröffentlicht am 18. April 2020 von wwa

SINGHOFEN – Schwerer Verkehrsunfall auf der B 260 – Motorradfahrer schwer verletzt – Ein Motorradfahrer befuhr die B 260 (Bäderstraße) aus Richtung Nassau kommend in Richtung Singhofen. In einer scharfen Linkskurve prallte er aus nicht bekannten Gründen gegen den Anhänger eines entgegenkommenden Fahrzeuggespanns. Durch den heftigen Anprall wurde er schwerst verletzt und mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Insgesamt entstand ein Schaden von circa 5.000 Euro. Die Bundesstraße musste für vier Stunden gesperrt werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft wurde ein Gutachter hinzugezogen. Quelle: Polizei