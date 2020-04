Veröffentlicht am 18. April 2020 von wwa

BETZDORF – Verkehrsunfallflucht in Betzdorf – Ein 43jähriger Fahrzeugführer parkte am Freitagvormittag, 17. April 2020, gegen 10:15 Uhr, seinen Ford C-Max ordnungsgemäß auf dem Parkplatz eines Baumarktes in Betzdorf, Wilhelmstraße ab. Als der Fahrer gegen 10:45 Uhr zu seinem PKW kam stellte er fest, dass sein Fahrzeug auf der Beifahrerseite, im Bereich der Türen, nicht unerheblich beschädigt war. An beiden Türen war großflächig weißer und blauer Farbabrieb erkennbar. Die hintere Beifahrertüre war eingedellt.

Der unfallverursachende Fahrer entfernte sich jedoch, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern, obwohl dieser den Schaden bemerkt haben muss. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Betzdorf, Tel.: 02741-9260 zu melden. Quelle: Polizei