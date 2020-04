Veröffentlicht am 18. April 2020 von wwa

NEUSTADT (Wied) – Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 3, bei Neustadt (Wied) – Am Samstagmorgen, 18. April 2020, gegen 02:25 Uhr kam es auf der BAB 3, in Fahrtrichtung Köln zu einem schweren Verkehrsunfall. Der Unfall ereignete sich in einer Nachtbaustelle im Bereich des Wiedbachtals, Kilometer 47,5. Dort wurde der Verkehr sukzessiv von drei Fahrspuren auf die äußert linke Fahrspur zusammengeführt. Aus ungeklärter Ursache kollidierte ein Lastkraftwagen mit einem Warntafelanhänger auf der rechten der drei Fahrspuren. Durch den Zusammenstoß wurde der Anhänger sowie dessen Zugfahrzeug insgesamt 50 Meter nach vorne geschoben, bis alle drei Fahrzeuge zum Stillstand kamen. Das Führerhaus des Lastkraftwagens ging in Flammen auf. Der 48jährige Lastkraftwagenfahrer konnte sich aus seinem Fahrzeug retten wurde aber schwerverletzt. Die Feuerwehr Neustadt/Wied war mit mehreren Löschfahrzeugen und insgesamt 13 Einsatzkräften im Einsatz. Im Verlauf der Verkehrsunfallaufnahme verdichteten sich Hinweise auf eine mögliche Beteiligung eines weiteren Fahrzeugführers. Zeugen, die den Verkehrsunfall beobachten haben oder sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiautobahnstation Montabaur, Telefon 02602-93270, in Verbindung zu setzten. Quelle: Polizei