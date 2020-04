Veröffentlicht am 18. April 2020 von wwa

KÖLN – Familienvater sperrt Einbrecherin in der Toilette ein – Am Donnerstagnachmittag, 16. April 2020, hat ein Familienvater (39) in Köln-Brück eine Einbrecherin (57) erwischt und bis zum Eintreffen der Polizei in der Toilette des Einfamilienhauses eingesperrt. Die 57jährige hatte nach aktuellem Ermittlungsstand der Polizei die Glasscheibe der Terrassentür eingeschlagen und das Haus auf der Straße „Am Wildwechsel“ nach Wertsachen durchsucht.

Währenddessen waren die Bewohner gegen 13 Uhr zurückgekommen und hatten im Obergeschoss verdächtige Geräusche gehört. Die Familie ging wieder vor das Gebäude und verständigte über den Notruf die Polizei. Kurz darauf sah der 39jährige Mann die Unbekannte mit zwei gestohlenen Taschen im Garten, stellte sie zu Rede und schob die Ertappte kurzer Hand ins Gäste-WC im Erdgeschoss. Die nach eigenen Angaben drogenabhängige Kölnerin muss sich nun in einem Verfahren wegen Wohnungseinbruchs verantworten. (cs) Quelle: Polizei